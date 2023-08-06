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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وموناكو  الودية  والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة نظيره موناكو الفرنسي مساء غد الاثنين في المباراة المرتقبة على ستاد سبورت بارك استعدادا للموسم الجديد.

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لموقعه موناكو

  • حراسة المرمى: ماتياس سومير.
  • خط الدفاع: بنجامين بافارد، كيم، أوباميكانو، ألفونسو ديفيز
  • خط الوسط: جوشوا كيميتش، لايمار، موسيالا
  • الهجوم: ليروي ساني، سيرجي جنابري، ماتياس تيل.

موعد مباراة بايرن ميونخ و موناكو في اللقاء الودي

من المقرر ان تبدأ مباراة بايرن ميونخ وموناكو مساء غد الاثنين  الموافق 7 من شهر أغسطس 2023، في  تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ و موناكو 

تذاع أحداث مباراة بايرن ميونخ و موناكو على قناة الشارقة الرياضية  بتعليق عمر الطنيجي .

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