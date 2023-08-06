موعد مباراة بايرن ميونخ وموناكو  الودية  والقنوات الناقلة

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة نظيره موناكو الفرنسي مساء غد الاثنين في المباراة المرتقبة على ستاد سبورت بارك استعدادا للموسم الجديد.

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لموقعه موناكو

حراسة المرمى: ماتياس سومير.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، كيم، أوباميكانو، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش، لايمار، موسيالا

الهجوم: ليروي ساني، سيرجي جنابري، ماتياس تيل.

موعد مباراة بايرن ميونخ و موناكو في اللقاء الودي

من المقرر ان تبدأ مباراة بايرن ميونخ وموناكو مساء غد الاثنين الموافق 7 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ و موناكو

تذاع أحداث مباراة بايرن ميونخ و موناكو على قناة الشارقة الرياضية بتعليق عمر الطنيجي .