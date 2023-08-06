موعد مباراة ليفربول ودارمشتات الودية والقنوات الناقلة

يستعد ليفربول لخوض مباراة أمام نظيره دارمشتات مساء غدٍ الإثنين على ستاد ديبدالي في المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

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تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة درام شتات:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون.

الوسط: كورتيس جونز- أليكسيس ماك أليستر- سوزوبوسلاي.

في خط الهجوم: ديويجو جوتا- محمد صلاح- كوادي جاكبو.

موعد مباراة ليفربول و دارم شتات الودية:

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفروبول و دارم شتات مساء غدٍ الإثنين 7 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ودارم شتات:

تذاع مباراة ليفروبول و دارم شتات على الهواء مباشرة على قنوات أبوظبي الرياضية، وتعد القناه الناقل الحصري للمباراة.