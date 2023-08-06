شاهد.. مراسم تتويج آرسنال بالدرع الخيرية

احتفى فريق آرسنال بلقب الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وكان آرسنال متأخرا بالنتيجة أمام مانشستر سيتي بعدما سجل لاعب الفريق السماوي هدف التقدم بالدقيقة 77 من تسديدة مميزة سكنت الشباك، لكن في الدقيقة 100 أحرز أكي لاعب السيتي هدفا عكسيا في مرمى فريقه بعد تسديدة من تروساد اصطدمت بالمدافع الهولندي لتغير اتجاهها إلى مرمى السيتي.

اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، لتبتسم للمدفعجية الذي توج باللقب.

احتفال آرسنال

كانت آخر مرة توج بها آرسنال بالدرع الخيرية في عام 2020 بعد فوزه على تشيلسي، ذلك بعدما أقصى الجانرز مانشستر سيتي في دور نصف النهائي.

أزاح المدفعجية الوصافة مع ليفربول بعدما كان كل منهما توج بالدرع الخيرية 16 مرة ليصبح الجانرز الوصيف برصيد 17 مرة خلف مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا باللقب بـ 21 مرة.

شاهد احتفال آرسنال بحصد الدرع الخيرية