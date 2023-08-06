الانتقال للعاصمة الإدارية الجديد بالوادي الجديد طفرة في أداء النظام الذكي

في غضون أيام قليلة ستنتقل جميع الجهات الحكومية بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، وفي إطار استعداد المحافظة لتشغيل وانتقال الموظفين إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، بسرعة الإنتهاء من توفير كافة المرافق العامة

قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد ينتهي من تركيب أكشاك الكهرباء التي ستزود المباني الحكومية والمديريات بالطاقة الكهربائية ووضعها تحت الجهد كما يتم حاليًا تركيب أكشاك محطة الصرف الصحي

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة ليس مجرد تغيير مكاني بل هو تحول إلى نظام جديد للأداء يتضمن هذا التحول اعتماد نظام المحافظ الذكية وتحسين أداء العمل

سيتم تغيير طريقة الأداء وفهم الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة

يشير محافظ الوادي الجديد إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لجعله أكثر كفاءة من خلال برامج تدريبية لموظفي الجهاز الإداري لتحسين البنية التكنولوجية وتطويرها لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين

تركيب اكشاك الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد

تركيب اكشاك الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة الوادي الجديد