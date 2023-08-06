مدرب توتنهام يعلق على مفاوضات بايرن ميونخ مع هاري كين
أكد إنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أن الفريق يمتلك لاعبًا من الطراز العالمي، بعد المستويات التي قدمها هاري كين مع السبيرز خلال المواسم الماضية.
نجح هاري كين في تسجيل 4 أهداف خلال مواجهة توتنهام أمام شاختار الأوكراني، في المباراة التي انتهت بنتيجة 5/1 لصالح الفريق الإنجليزي.
شهدت الفترة الماضية مفاوضات قوية بين بايرن ميونخ الألماني مع توتنهام من أجل حصول الفريق البفاري على خدمات المهاجم الإنجليزي.
تصريحات مدرب توتنهام:
تحدث بوستيكوجلو في تصريحات عقب نهاية المباراة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إذْ قال: "بالتأكيد رأينا ما يمكن أن يقوم به هاري كين، نحن نستثمر، وسنواصل القيام بذلك ما لم يتغير شيء ما".
تابع مدرب السبيرز: "لدينا علم بأن هناك موعدًا نهائيًا واحدًا، هذا هو نهاية فترة الانتقالات".
أردف: "بالطبع لن أتكلم أبدًا عن اللاعبين المتعاقد معهم في أندية أخرى؛ أنا لست في بايرن ميونخ، يمكنهم فعل ما يريدون".
أضاف: "لا شك في أنني سأشرك هاري كين، لم أكن بحاجة لليوم لأخبر نفسي بذلك، فهو مهاجم من الطراز العالمي، الطريقة التي سيلعب بها هذا الفريق ستساعده".
اختتم بوستيكوجلو تصريحاته: "هاري كين مهاجم رائع، ومن أفضل المهاجمين في العالم، إنه يحب تسجيل الأهداف ورأيت اليوم أننا صنعنا الكثير من الفرص وكان المستفيد من ذلك".