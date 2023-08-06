محمد منير: "مصر عاصمة الإبداع ومنارة الثقافة والفن"

حرص الفنان الكبير محمد منير، على توجيه رسالة لجمهوره بعد نجاح حفله في مهرجان العلمين الجديدة الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

محمد منير: "مصر منارة الإبداع"

حيث كتب محمد منير عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: “مهرجان العالم عالمين أفضل وأجمل لقاء جمعني بالجمهور المصري الحبيب، وسط آلاف من المحبين استمديت منكم طاقة وروح تكفيني للمزيد من الجهد والعطاء، مصر دائمًا منارة الإبداع وعاصمة الثقافة والفن، شكرًا المتحدة للخدمات الإعلامية”.

أشعل منير الحفل بمشاركة الكابو حميد الشاعري، إذْ قدما معًا أغنية “أكيد” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما غنى باقة من أبرز أغنياته، ومنها «حدوتة مصرية، يونس، حارة الياسمينة، صفصافة، قلبي مساكن شعبية» وغيرهم من الأغنيات التي قدمها على مدار ساعتين كاملتين.

تصدر حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، في مهرجان العلمين في دورته الأولى تريندات محرك البحث العالمي جوجل.

وكان أشعل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، مدينة العلمين الجديدة، بأحمل أغانيهم القديمة والحديثة في مهرجان العلمين بدورته الأولى.

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وبدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفل ضخم ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.