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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد الجوية تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا شهدنا اليوم أجواء شديدة الحرارة نتيجة تأثر الجمهورية برياح غربية إلى جنوبية غربية، وهي التي عملت على رفع درجات الحرارة لتكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه وبداية من غد الإثنين يكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة لكنها تكون أقل في حدتها من اليوم مع ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين، إن هناك انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على كل الأنحاء.

وقالت الأرصاد إن طقسًا غدًا يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبوسمبل، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الإثنين  

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 45  والصغرى 31 درجة.

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