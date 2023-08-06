انطلاق ندوة آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بالميت بالمساجد الكبرى

انطلقت السبت 5/ 8/ 2023م بعد صلاة المغرب ندوة عن: "آداب الجنائز والحقوق المتعلقة بالميت" بمساجد الجمهورية.

وقد أكد الجميع على عدم المبالغة في أي شيء كان، سواء ما يتعلق بالجنائز أو غيرها، وأن أهل الميت لو اقتصدوا في إقامة عزائهم، وأنفقوا ما كانوا سينفقونه على سرادقات العزاء ونحوها من مبالغ قد تكون كبيرة وأحيانًا طائلة لكان أنفع لهم ولميتهم رحمة وثوابًا، وأن للميت حرمته، وللدفن هيبته ولتشييع الجنازة آدابها، مما يحتم احترام وتقدير شعور أهل الميت من التزام السكينة والبعد عن الظواهر السلبية مما لا يتسق مع جلال الموقف، وقد جاءت هذه الندوات على النحو التالي:

تفاصيل الندوات

ففي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد الحبشي بدمنهور.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد العارف بالله.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد النصر بالعريش.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد التنعيم.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد الإسماعيلي.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت ندوة بمسجد الجامع.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد الجامع الكبير.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت ندوة بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت ندوة بمسجد ناصر الكبير.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد البنائين، ومسجد الاعلام الكبير بيبرس.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت ندوة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت ندوة بمسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد سيدي خميس.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت ندوة بمسجد مصطفى محمود.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد علي بن أبي طالب.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد البرهامي.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد سيدي بشر