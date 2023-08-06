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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"فيديو".. ماني يجيب على سؤال أحد الجماهير بشأن محمد صلاح

ساديوماني ومحمد صلاح
ساديوماني ومحمد صلاح

رد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي الجديد، على سؤال أحد مشجعين الفريق الأصفر، قبل انطلاق مباراة العالمي أمام الرجاء، ضمن الدورربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

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ووجه أحد جماهير النصر سؤالًا لماني، حيث قال له أين محمد صلاح؟ ليجيب السنغالي في ليفربول.

وتجمع محمد صلاح وساديو علاقة صداقة قوية، خاصة وأن الثنائي تزاملا لأكثرمن 5 سنوات داخل ليفربول.

وكان النصر قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليصعد للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعدًا مع الشرطة العراقي.

وشهد تشكيل العالمي الأساسي تواجد ماني، حيث لم يسجل أي أهداف خلال مواجهة الرجاء، فقد أحرز الثلاث أهداف كل من كريستيانو رونالدو وفوفانا وسلطان الغنام، فيما سجل هدف الرجاء المدافع عبد الله مادو بالخطأ في مرماه.

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