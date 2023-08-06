حبس المتهمين في حيازة أسلحة ومواد مخدرة 4 أيام بأسيوط

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسيوط، 4 أيام لاستكمال التحقيقات وطلبت من الشرطة تسريع التحريات في الحادثة

وكشفت التحقيقات أن العصابة مكونة من 38 متهمًا يقيمون في أسيوط و12 منهم لديهم سوابق جنائية وكانت نشاطهم الإجرامي يتمحور حول حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة للتجارة وتحقيق الربح المادي

واعترف المتهمون بحيازتهم 38 قطعة سلاح ناري بما في ذلك بنادق آلية وخرطوش ومسدسات وطلقات مختلفة، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة المختلفة

جدير بالذكر ان العقوبة المتوقعة على المتهمين طبقا لقانون الأسلحة والذخائر ينص على عقوبة السجن المشدد وغرامة تصل إلى 15 ألف جنيه في حالة حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات والبنادق ذاتية التعمير

أما في حالة حيازة الأسلحة الأكثر تطورًا مثل المدافع والرشاشات والبنادق النصف آلية والمسدسات سريعة الطلقات، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه. وأضاف أنه يتم تحديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل إلى 500 جنيه لكل من يستورد أو يتاجر أو يصنع سلاح أبيض بدون ترخيص. في حالة استيراد أو تجارة أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن بدون ترخيص، يتم توقيع عقوبة السجن ودفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.