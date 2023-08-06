عمر خيرت في سهرة موسيقية مع جمهوره بمكتبة الإسكندرية لمدة يومين

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي الليلة الأحد وغدًا الإثنين ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات الخاص بمكتبة الإسكندرية.

من المقرر أن يمتع عمر خيرت جمهوره بباقة لامعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التي يحبها جمهوره.

من ناحية أخري يستعد عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخم فى مهرجان العلمين، وأصبحت تذاكر الحفل متاحة أمام الجمهور حاليًّا.

عمر خيرت

ومن المقرر أن يقام حفل عمر خيرت في الحفل الـ10 من أغسطس الجاري.

يستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات: التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي.

من ناحية أخري، يلتقي الموسيقار الكبير عمر خيرت بجمهوره فى حفل موسيقي بالتجمع الخامس، وذلك يوم 22 شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغنياته التي يحبها جمهوره.

مهرجان العلمين 2023، يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية وكذلك عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت.

عمر خيرت

كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية، يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري"، وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

يشهد قطاع السياحة رواجًا كبيرًا بسبب مهرجان العلمين الجديدة، وكل لحظة تمر على هذا المهرجان يزداد الإقبال والحضور من الجمهور.

تحتضن مدينة العلمين الجديدة، فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، والذي يُعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، ويواصل المهرجان فعاليات المهرجان، وتشهد تنوعًا واختلافًا في الحفلات الغنائية المُقامة في "آرينا" العلمين، ومسرح الشارع، ومسرح العلمين الكبير.

هناك الاستعدادات الفنية واللوجستية للأنشطة المُقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين تُتخذ بشكل جيد، مشيرة إلى أن العلمين شهدت أمس ليلة طربية بحفل المطرب الكبير مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.