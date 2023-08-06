جواو فيليكس يقترب من الهلال السعودي

يقترب البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، من الانتقال للهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد المفاوضات القوية التي حدثت بين اللاعب والزعيم خلال الأسابيع الماضية.

وأصبح الدوري السعودي بوصلة العديد من اللاعبين العالميين خلال الفترة الحالية، حيث انضم إليه عدد من النجوم أمثال كريستيانو رونالدو وساديوماني، وأليكس تيليس، وفوفانا، وبروزوفيتش، وكاليدوكوليبالي.

فيليكس على أعتاب الهلال السعودي

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن فيليكس منح وكيل أعماله خورخي مينديز موافقته النهائية بشأن اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الهلال يبدأ في تجهيزعرضًا مغريًا لأتلتيكو مدريد، من أجل اتمام التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان فيليكس قد انتقل لصفوف تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة من الروخيبلانكوس، والذي انتقل إليه في صيف 2016 قادمًا من بنفيكا.

ونجح صاحب الـ 32 عامًا من خوض 131 مباراة مع أتلتيكومدريد بمختلف البطولات، حيث أحرز 34 هدفًا وصنع 18 هدف اَخر.