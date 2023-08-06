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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سويلم يتابع تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالوزارة

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

اجتمع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة استكمال كل الإجراءات الخاصة بتمام انتقال الوزارة إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عرض موقف إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، بجهات الوزارة المختلفة من خلال تقليل الإضاءة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بالمكاتب بقدر الإمكان وتقليل استخدام الأجهزة والمصاعد وأجهزة التكييف بما لا يؤثر على سير منظومة العمل.

وذلك تطبيق لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر أغسطس الجاري من خلال العمل عن بعد فى جميع قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة التى لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور وذلك طبقًا لطبيعة العمل بكل جهة من جهات الوزارة.

 

وناقش الدكتور سويلم خطة الوزارة، في الدفع بالقيادات الشابة وإعطاء فرصة لشباب المهندسين لتولي المناصب القيادية مع تحديد البرامج التدريبية المطلوبة لهم، مشيرًا لأهمية وضع تصور للتدريب الذي يحتاجه العاملون بالوزارة من المهندسين والإداريين.

وذلك بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.


 

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