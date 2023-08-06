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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل مع أتلتيكو بيلباو.. وديًا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

سيطر التعادل الإيجابي 1/1، على مجريات مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيرة أتلتيك بيلباو، في الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024.

تقدم نيكو ويليامز لأتلتيكو بيلباو في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بينما أحرز فاكوندي بيليستري هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بينما تعرض أيتور باريديس، لاعب أتلتيكو مدريد، على بطاقة حمراء في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ليكمل الفريق الإسباني ما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين.

ولجأ لاعبي مانشستر يونايتد لبناء الهجمة من الخلف للأمام، وذلك من خلال الاستحواذ على الكرة، حيث جاءت نسبة استحواذ اليونايتد على الكرة 62%، و38% لصالح بيلباو.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

هيتون، ليندلوف، ماجواير، إريكسن، سانشو، بيليستري، وان بيساكا، فان دي بيك، فيرنانديز، دان جور، فورسون.

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