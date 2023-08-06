آرسنال يخطف هدف التعادل أمام مانشستر سيتي قبل نهاية اللقاء بلحظات

أحرز آرسنال هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة قبل نهايتها بلحظات في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ويمبلي الدولي، لتصبح النتيجة 1-1.

سجل أكانجي لاعب مانشستر سيتي هدف التعادل لآرسنال بالخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة من تروساد لاعب المدفعجية لتصطدم الكرة في مدافع السيتي وتسكن الشباك في الدقيقة 100.



كان بالمر أحرز هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 77 بعد تسديدة مميزة سكنت شباك آرسنال، ليعلن الفريق السماوي أولى أهداف اللقاء.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الجانرز:



في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

الوسط: جاك جريليش، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، رودري.

الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز



فيما جاء تشكيل آرسنال ضد مان سيتي:





في حراسة المرمى: آرون رامسدال.

الدفاع: بن وايت، جابريل، ويليام صليبا، يوريان تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، توماس بارتي.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.

