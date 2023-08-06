رد غير متوقع من أحمد ثروت على متابع تنمر على مرضه

خرج الفنان أحمد ثروت عن صمته ورد على متابع تنمر على مرضه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث علق المتابع على أحد منشورات المخرج أحمد ثروت عبر فيس بوك قائلًا: أبوك طلع معاه فلوس أهو وبيعالجك كويس أمال مش بيتبرع للبلد ليه".

ورد المخرج أحمد ثروت قائلاً: أستاذ سمسم، مساء الفل كل اللي على البر عوام، التنظير في المرض مؤلم لصاحب الإختبار جدًا وكل اللي أقدر أقولهولك ربنا إن شاء الله ما يعرضك أنت أو أولادك أو والدك أو ولدتك لمرض زي اللي عندي اللي لو معاك فلوس الدنيا مش بتفيدك غير رحمة ربنا عليك ودعوات الناس.

وأضاف أحمد ثروت: أنا معرفش حضرتك بس صدقني عمري ما أتمني ليك دقيقة ألم من اللي بتعرضلها يوميًا حتي لو معاك مال الدنيا وبتتبرع البلد كل يوم، يومك جميل وربنا ما يكتبها عليك وإن شاء الله ماتشوفش وحش فى أي حد بتحبه في اختبار زي ده.

بينما رد الفنان محمد ثروت قائلاً: "ابنى الغالى، أحلى شيء في البوست ده أنى ربنا أكرمنى واتأكدت أنى عرفت أربي راجل محترم زيك، ربنا يتمم شفاك على خير وترجعلى بالسلامة".

ويواصل المخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت رحلته فى العلاج.

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رسالة أحمد ثروت

وكان كتب أحمد ثروت عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "اللهم أنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اشفي مرضانا وجميع مرضي المسلمين إنك على كل شي قدير".

من ناحية أخري قال الفنان محمد ثروت إن نجله أحمد يعاني من الآلام الشديدة الآن، ودعم الناس وحبهم ودعواتهم بيساعدوه الفترة دي..متابعا:" أنا حقيقي بشقف عليه، نتيجة كمية الآلام التي يشعر بها".

وأضاف "ثروت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على فضائية دى إم سي، أن حالة أحمد غير مستقرة، فهو مصاب بمرض نادر للغاية ويصيب واحد في المليون".

مرض نادر يصيب الجهاز العصبي

وأشار إلى أن المرض يصيب الجهاز العصبي، حيث تهاجمه المناعة، والعلاج يتم من خلال حقنة بالأجسام المضادة، ويلاقى ألما شديدا جدا من العلاج، متابعا: الأطباء يبذلون أقصى جهد.

أطالب الجمهور بالدعاء لابني

وشدد على أن نجله لم يعان من أى أمراض خلال السنوات الماضية وعمله كان يشغل كل وقته، متابعا:" مصر مش مقصرة فى حاجة، والعلاج العصبي يحتاج إلى وقت طويل، مضيفا: "بطلب من الجمهور الدعاء لابنى والصحة تاج على الرأس لا يراها إلا المرضى.. والناس بتتكلم عن الغلاء لو شافو المرض هيحمدوا ربنا".