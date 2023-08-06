بالمر يسجل هدف السيتي الأول في شباك آرسنال

الدرع الخيرية

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول أمام آرسنال في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ويمبلي الدولي في كأس الدرع الخيرية.

أحرز بالمر هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 77 بعد تسديدة مميزة سكنت شباك آرسنال، ليعلن الفريق السماوي أولى أهداف اللقاء.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الجانرز:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

الوسط: جاك جريليش، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، رودري.

الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز



فيما جاء تشكيل آرسنال ضد مان سيتي:

في حراسة المرمى: آرون رامسدال.

الدفاع: بن وايت، جابريل، ويليام صليبا، يوريان تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، توماس بارتي.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.