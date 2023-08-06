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آرسنال يتوج بالدرع الخيرية بسيناريو مثير أمام مانشستر سيتي
الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدرع الخيرية

بالمر يسجل هدف السيتي الأول في شباك آرسنال

احتفال بالمر بهدفه
احتفال بالمر بهدفه في شباك آرسنال

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول أمام آرسنال في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ويمبلي الدولي في كأس الدرع الخيرية.

أحرز بالمر هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 77 بعد تسديدة مميزة سكنت شباك آرسنال، ليعلن الفريق السماوي أولى أهداف اللقاء.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الجانرز:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

الوسط: جاك جريليش، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، رودري.

الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز

فيما جاء تشكيل آرسنال ضد مان سيتي:

في حراسة المرمى: آرون رامسدال.

الدفاع: بن وايت، جابريل، ويليام صليبا، يوريان تيمبر.

الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، توماس بارتي.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.

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