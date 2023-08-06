ضبط سيارة تحمل 10 أطنان قمح بلدي بمدينة ديروط في أسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط، اليوم الأحد، من ضبط 10 أطنان من القمح البلدي المحلي داخل سيارة نقل القمح في طريقها إلى محافظة بني سويف ومتجهة إلى إحدى المطاحن الخاصة.

وأفاد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم تنفيذ تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المحافظة لحظر نقل القمح المحلي خارج حدود المحافظة إلا بتصريح رسمي ومعتمد.

وتمكنت الحملة بالتعاون مع العميد أحمد شكري، مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط والعقيد وائل نجاتي، وكيل إدارة مباحث التموين وكامل عبدالباسط مدير إدارة تموين ديروط ومحمد سليم مأمور الضبط القضائي بديروط من ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان من القمح البلدي المحلي في طريقها إلى محافظة بني سويف ومتجهة إلى إحدى المطاحن الخاصة تم ضبط السيارة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.