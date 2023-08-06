محافظ الدقهلية يشهد بدأ فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 120

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، واللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بدأ فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 120 لمجابهة الأزمات والكوارث من داخل القاعة الكبري بديوان المحافظة، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 6 الي 8 اغسطس الجاري ، وقاموا بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة في الدفاع عن أرض الوطن ، وتفقدوا اصطفاف المعدات والمركبات من داخل أرض الاصطفاف بشارع الجيش، ومعسكر الايواء العاجل بنادي طلخا الرياضي وفصول محو الأمية بمدرسة احمد زويل .

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء المراكز والمدن والاحياء .

وأكد مختار، أن مصر لن تنسي ابدا شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتنعم وشعبها بنعمة الأمن والأمان وحفظ حدودها ومقدرات الوطن من اي اعتداء، لافتًا إلى أن القوات المسلحة ستظل هي الدرع الأكبر والاقوي لحماية الدولة المصرية ومقدرات الوطن ، وحماية شعبها التي هي جزء منه .

وأشار إلى أن الهدف من التدريب العملي هو اعداد سيناريوهات مستقبلية للتعامل الفوري والتحرك السريع عند وقوع الأزمات والعمل علي تجاوزها تقديراً للمسئولية التي تقع علي عاتقنا جميعاً للحفاظ علي أرواح المواطنين وثروات الوطن، مشيراً إلى أن المؤسسات القوية هي القادرة علي أن يكون لديها رؤية واضحة لمجابهة أي أزمة والحد من الخسائر التي قد تتعرض لها جراء هذه الأزمة .

ولفت محافظ الدقهلية، إلى أن الإعداد والتخطيط الجيد والتأكد من مدي جاهزية كافة المعدات والمركبات بمختلف المراكز والمدن والاحياء وقطاعات المرافق المختلفة هو الحل الأمثل والأنجح لمجابهة الأزمات والكوارث والحد من آثارها .

وثمن مختار، دور القوات المسلحة متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري علي تعاونهم مع محافظة الدقهليه في تلك التجربة العملية التي تستهدف تأهيل وتدريب العنصر البشري علي استغلال الإمكانيات المتاحة ليكون في حالة تأهب واستعداد دائم لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث .

ومن جانبه أكد قائد قوات الدفاع الشعبي، أن الدقهلية من أهم محافظات الدلتا لما تتميز به من موقع جغرافي فريد وما تمتلكه من ثروات طبيعية متنوعة حيث تشتهر بالزراعة والصناعة والثروة السمكية .

وأوضح أن الدقهلية وشعبها قدمت لمصر العديد من البطولات والانتصارات العسكرية وانجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والسياسية والأدبية والعسكرية وأصبحت عاصمة مصر الطبية .

وقدم قائد الدفاع الشعبي، الشكر والتقدير لكافة أجهزة المحافظة علي الاستعداد التام والجاهزية العالية والتخطيط الجيد والمتميز لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال جاهزية المعدات ومعسكرات الايواء .

والجدير بالذكر أنه تم خلال فعاليات التدريب عرض فيلما تسجيليا عن تاريخ الدقهلية وانتصارها على الحملات الصليبية عام 1250 ، كما تم استعراض فيلما تسجيليا عن قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ودورها الكبير فى دعم التواصل الفكرى والثقافى وبث روح الانتماء بين ابناء الوطن فضلا عن دورها فى المساندة والدعم فى الازمات والطوارئ، كما تم استعراض فيلم تسجيلى عن نماذج من الشهداء ابناء الدقهلية .

وخلال جلسة المحاكاة التي تم تنفيذها لشرح كيفية التصدي للأزمات والكوارث تم استعراض القدرات والاستعدادات المتنوعة للاجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات وقطاعات المرافق وكذا الاجراءات التى يتم اتخاذها فور وقوع الازمه والتعامل معها من كافه الجوانب، للتخفيف من حدتها حرصا على ارواح المواطنين وسلاماتهم وحفاظا على الممتلكات.

وقد تبادل محافظ الدقهلية وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، الدروع تأكيدا للتعاون الوثيق بين المحافظة وقيادة الدفاع الشعبى والعسكرى فى كافة المجالات.