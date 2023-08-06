بايرن ميونخ يتواصل مع ريال مدريد لضم هذا اللاعب

يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع نجم ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالي بطلب من مدربه توماس توخيل.

وفشل بايرن ميونخ في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا، وتوج بلقب الدوري الألماني بصعوبة في الجولة الأخيرة بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند.



يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام من أجل تعزيز خط الهجوم.

وتابعت التقارير، أن النادي البافاري يستهدف التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط فريق ريال مدريد.



ويضع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ تشواميني على رأس قائمة المرشحين لتعزيز خط الوسط لدى الفريق البافاري.

ويتابع النادي البافاري وضع تشواميني مع ريال مدريد، مع منافسه مانشستر يونايتد الذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب أيضا.



أجرى بايرن ميونخ تواصله مع ريال مدريد بشأن معرفة موقف تشواميني بعد صرح مدربه توخيل أن فريقه يحتاج إلى لاعب وسط دفاعي استعدادا للموسم الكروي الجديد.

