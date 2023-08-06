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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

منعش للصيف| طريقة عمل كابتشينو لاتيه بارد

كابتشينو لاتيه
كابتشينو لاتيه

في الصيف يحتاج الجميع لمشروب مثلج يشعرهم بالانتعاش ويقوم بخفض درجة حرارة الجسم، ومن أكثر المشروبات المحبذة لدى الكثير هي اللاتيه، لذا نقدم لك طريقة عمل كابتشينو لاتيه بارد.

كابتشينو لاتيه

طريقة عمل كابتشينو لاتيه

المقادير

- حليب مكثف محلى : 2 ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (سائل)

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- سكر : حسب الرغبة

- ماء دافئ : 2 ملعقة كبيرة

 

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كابتشينو لاتيه

طريقة التحضير

في كوب للتقديم، ضعي الحليب المكثف المحلى، ومكعبات الثلج، والحليب السائل.

في كوب آخر، اخفقي بالمضرب الكهربائي السكر مع القهوة سريعة الذوبان، والماء الدافئ، حتى يتشكل لديكِ رغوة كثيفة من المزيج.

أضيفي رغوة القهوة على كوب الحليب المثلج، ويحرك حتى تمتزج المكونات، ثم يُقدم فوراً.

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