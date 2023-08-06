تباين مؤشرات الأسهم العربية خلال تداولات اليوم

شهدت مؤشرات الأسهم العربية فى تداولاتها اليومية تبايناً مابين الأنخفاض والأرتفاع عند الأغلاق خلال تعاملات، اليوم الأحد، واليكم بعض الموشرات .

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض قدره 24.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11351.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أنابيب السعودية، ووقت اللياقة، وعلم، والأول، والرخيف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: نادك، والسعودي الألماني الصحية، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وأنابيب السعودية، والراجحي، والإنماء، وتوبي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم، منخفضاً بواقع 52.08 نقطة ليقفل عند مستوى 24582.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31.5 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.

بورصة قطر تغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بـ21.840 نقطة، أي بنسبة 0.20 في المئة، ليرتفع إلى مستوى 10 آلاف و820.82 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 114 مليونًا و587 ألفًا و361 سهمًا، بقيمة 247 مليونًا و379 ألفًا 284.498 ريالًا، نتيجة تنفيذ 8657 صفقة في جميع القطاعات، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,981.66 نقطة بانخفاض قدره 0.76 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.19 نقطة بارتفاع قدره 1.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و679 ألفاً و441 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 533 ألفاً و103 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 70.11 نقطة ليصل الى مستوى 77.7156 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16.0 دولار.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية بما يصل نحو 3.157 مليون سهم نتيجة تنفيذ 7724 صفقة نقدية، بقيمة 9.27 مليون دينار كويتي (نحو 85 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 78.20 نقطة ليبلغ مستوى 43.5585 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37.0 %، من خلال تداول 2.84 مليون سهم عبر 3052 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 ملايين دينار كويتي (نحو 13ر20 مليون دولار).

وحقق مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية مكاسب بمقدار 86.6 نقاط ليبلغ مستوى 25.7942 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11.0 % من خلال تداول 17.73 مليون سهم عبر 4672 صفقة بقيمة 3.21 مليون دينار كويتي (نحو 5ر64 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بمقدار 86.38 نقطة ليبلغ مستوى 66.5508 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 71.0 % من خلال تداول 7.72 مليون سهم عبر 2344 صفقة نقدية بقيمة 8.5 ملايين دينار كويتي (نحو 5ر17 مليون دولار).

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.24%، لتصل عند مستوى 2442.97 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2484 صفقة.

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4759.65 نقطة منخفضًا 23.7 نقطة وبنسبة 0.496 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4783.36 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و939 ألفًا و302 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 28 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و693 ألفًا و194 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 1.200 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت ملياري جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.41% ليبلغ 17697.49 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.16% مسجلًا 3655.32 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 1.49% لينهي التعاملات عند مستوى 5274.18 نقطة.