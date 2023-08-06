عاجل
آرسنال يتوج بالدرع الخيرية بسيناريو مثير أمام مانشستر سيتي
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

5 فوائد مذهلة للعنب| يخلصك من السموم

فوائد العنب
فوائد العنب

العنب من الفواكة الصيفية التي يحبها الجميع ويتميز بمذاقه اللذيذ، وبجانب ذلك، يحتوي العنب على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وفيما يأتي نقدم لك أبرز فوائده، والتي ستجعلك لا تستغنى عنه في يومك.

 

فوائد العنب لصحة جسمك

يقوي المناعة

نظراً لأن العنب مصدر كبير لفيتامين C فإنه يساعد جهاز المناعة على محاربة الالتهابات، والوقاية من الفيروسات ونزلات البرد.

 

txt

يساعد على نموه.. فوائد العنب على صحة الأطفال

تعزيز التخلص من السموم

يساعد العنب الغني بالمياه والبوتاسيوم على التخلص من الفضلات ويساعد على تصريف الكبد وتعزيز القضاء الكلوي، فهو مثالي لإزالة السموم من الجسم بلطف، ولتحقيق الكفاءة المثلى يفضل العنب العضوي المزروع دون مبيدات، يمكنك أيضاً عصره في خلاط مع قشوره وبذوره لمشروب طارد من السموم.

 

تحسين صحة الجلد

يحتوي العنب على مركبات تعمل على تحسين صحة الجلد، إذ تمنح المرونة للبشرة مع تقليل ظهور التجاعيد.

 

يخفض ضغط الدم

كما يحتوي العنب على البوتاسيوم الذي يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

txt

أسعار الفاكهة اليوم.. العنب بـ10 جنيهات

مكافحة الشيخوخة

تحتوي هذه الفاكهة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وهي جزيئيات تساعد في محاربة الشيخوخة، ويحتوي على وجه الخصوص على مادة الريسفيراترول، وهو حليف ضد السرطان، وخاصة الثدي.

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم.. العنب بـ10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم.. العنب بـ10 جنيهات

دبس العنب غني بمضادات الأكسدة ويقوي العظام

الفرق بين أنواع العنب الأحمر والأخضر والأسود| الأفضل لصحتك

الفرق بين العنب الأخضر والأسود.. مفاجآت صادمة

طريقة ورق العنب مع ريش اللحم