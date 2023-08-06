5 فوائد مذهلة للعنب| يخلصك من السموم

العنب من الفواكة الصيفية التي يحبها الجميع ويتميز بمذاقه اللذيذ، وبجانب ذلك، يحتوي العنب على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وفيما يأتي نقدم لك أبرز فوائده، والتي ستجعلك لا تستغنى عنه في يومك.

فوائد العنب لصحة جسمك

يقوي المناعة

نظراً لأن العنب مصدر كبير لفيتامين C فإنه يساعد جهاز المناعة على محاربة الالتهابات، والوقاية من الفيروسات ونزلات البرد.

تعزيز التخلص من السموم

يساعد العنب الغني بالمياه والبوتاسيوم على التخلص من الفضلات ويساعد على تصريف الكبد وتعزيز القضاء الكلوي، فهو مثالي لإزالة السموم من الجسم بلطف، ولتحقيق الكفاءة المثلى يفضل العنب العضوي المزروع دون مبيدات، يمكنك أيضاً عصره في خلاط مع قشوره وبذوره لمشروب طارد من السموم.

تحسين صحة الجلد

يحتوي العنب على مركبات تعمل على تحسين صحة الجلد، إذ تمنح المرونة للبشرة مع تقليل ظهور التجاعيد.

يخفض ضغط الدم

كما يحتوي العنب على البوتاسيوم الذي يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

مكافحة الشيخوخة

تحتوي هذه الفاكهة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وهي جزيئيات تساعد في محاربة الشيخوخة، ويحتوي على وجه الخصوص على مادة الريسفيراترول، وهو حليف ضد السرطان، وخاصة الثدي.