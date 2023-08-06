بايرن ميونخ يستهدف نجم ريال مدريد

يواصل بايرن ميونخ الألماني بحثه عن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024.

وطلب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، سرعة التعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت تقارير صحفية أن توخيل وضع قائمة بأسماء عدد من اللاعبين الذي يريد التعاقد مع أحدهم، حيث جاء أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، ضمن هذه الأسماء لتدعيم البفاري خلال الموسم المقبل.

تشواميني

وأكدت أن بايرن ميونخ تواصل مع ريال مدريد لمعرفة موقف الفريق الملكي من الاستغناء عن تشواميني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان بايرن ميونخ قد دخل في مفاوضات قوية مع توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع هاري كين خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق الألماني خلال الموسم المقبل.