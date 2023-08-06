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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يستهدف نجم ريال مدريد

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يواصل بايرن ميونخ الألماني بحثه عن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024.

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تشيلسي يضم " سانشيز" حارس برايتون

وطلب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، سرعة التعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت تقارير صحفية أن توخيل وضع قائمة بأسماء عدد من اللاعبين الذي يريد التعاقد مع أحدهم، حيث جاء أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، ضمن هذه الأسماء لتدعيم البفاري خلال الموسم المقبل.

تشواميني

وأكدت أن بايرن ميونخ تواصل مع ريال مدريد لمعرفة موقف الفريق الملكي من الاستغناء عن تشواميني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان بايرن ميونخ قد دخل في مفاوضات قوية مع توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع هاري كين خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق الألماني خلال الموسم المقبل.

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