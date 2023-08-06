خفيفة وسريعة| طريقة عمل بان كيك بالريد فيلفت

يفضل البعض نكهة الريد فيلفت في الحلويات، فتتميز بمذاقها اللذيذ ولونها الأحمر المبهج، لذا نقدم لك طريقة عمل بان كيك خفيفة ولذيذة بالريد فيلفت.

بان كيك

طريقة عمل بان كيك ريد فيلفت

المقادير

- سكر : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب

- الدقيق الأبيض : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الزيت : ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة

- ملح : رشّة

- الفانيليا : رشّة

- خليط كيك الريد فيلفيت الجاهز : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الملح، والفانيليا، والسكر في وعاء.

أضيفي الحليب وامزجي جيداً.

أضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، ثم أضيفي ملعقة زيت، واضربي المزيج.

أضيفي خليط كيك رد فلفت، واخلطي حتى يتكون مزيج ناعم وسائل.

في مقلاة غير لاصقة، امسحي بالقليل من الزيت، وضعي كمية مناسبة من المزيج.

اتركي المزيج على نار خفيفة حتى يتحمر قليلاً، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى حتى تنضج.

زيني بجبن الكريمة والفواكة حسب الرغبة.