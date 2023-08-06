بعد اغتيال 3 فلسطينيين.. حماس تتوعد بالرد على إسرائيل

"لن تفلت إسرائيل من دفع الثمن" بهذه الكلمات ردت حركة حماس على اغتيال إسرائيل 3 شبان فلسطينيين في مدينة جنين، مساء اليوم الأحد.

وقالت حماس ، إن العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا.

وأضافت، أن الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفيعه الثمن.

وأكدت حركة حماس، أن هذه الدماء الذكية ستكون وقودا لتصعيد الفعل الفدائي، واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال.

وأشارت، إلى أن هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن قوة خاصة اغتالت 3 فلسطينيين في قرية عرابة قرب جنين مساء اليوم الأحد، وذكر بيان مشترك للمتحدثين باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز "الشين بيت" والجيش الإسرائيلي أن قوة اغتالت "رئيس الخلية، وهو نايف أبو صويص، من سكان مخيم جنين(26 سنة) واثنين آخرين".