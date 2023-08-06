أبها السعودية تعيش أجواء شتوية.. سقوط للمطر والثلج

في الصيف، تعيش إحدى المدن السعودية حياة وأجواء الشتاء وتنافس طبيعتها دول العالم، وتأتي هذه الأجواء الشتوية التي تعيشها مدينة "أبها" السعودية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تعيشها بعض المدن السعودية الأخرى.

ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية

وتعيش "أبها" خلال الفترة الحالية، الهواء البارد المنعش، وزخات المطر، وياتي هذا عقب تعرض منطقة عسير أمس لتساقط حبات البَرد لتكتسي جبال "السودة" الشهيرة باللون الأبيض.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مشاهد هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير أمس، وتساقط حبات البرد على جبال السودة وقراها، واستطاع المصور الضوئي سعيد آل مشهور، ثوثيق جماليات الطقس الذي أمتع زوار المنطقة والسياح القادمين إليها من مختلف مناطق المملكة ومن دول الخليج، للاستمتاع بالجو الجميل والطبيعة الخلابة، بينما تعاني العديد من دول العالم من درجات الحرارة المرتفعة.

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق تساقط الأمطار وحبات البرد في منطقة السودة بأبها، وفق روسيا اليوم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر "أجواءً ساحرة تشهدها السودة، وأمطارًا غزيرة، وبردًا كثيفًا، وأجواءً باردة بـ11 درجة مئوية".

ووثق مواطن مقطع فيديو للأمطار التي هطلت اليوم على منطقة السودة بأبها، قائلًا: "مرتفعات السودة في منطقة عسير، ودرجة حرارة 11 درجة مئوية، الله يسعدنا ويسعدكم، خير خير".

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا وتتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.