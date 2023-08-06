عاجل
آرسنال يتوج بالدرع الخيرية بسيناريو مثير أمام مانشستر سيتي
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب لتعزيز العلاقات الثنائية

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

 

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تتصل بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

txt

حالة وفاة جديدة بأسرة آل سعود.. الأخ الأصغر للملك عبدالعزيز

txt

السعودية.. أبناء وبنات الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود

 

تسلم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي خالد بن عبدالرحمن العيسى، خلال استقباله اليوم في الرياض، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بالمغرب ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

مواد متعلقة

صح لسانك.. قصيدة في ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان.. أبرز المعلومات عن الأمير بالذكرى السادسة لبيعة ولي العهد

الأمير محمد بن سلمان يتوجه إلى فرنسا من أجل ميثاق مالي عالمي جديد

الأمير محمد بن سلمان يُطلق رصاصة خصخصة الأندية السعودية

ولي العهد السعودي يؤكد سعى الدول العربية للخير والسلام