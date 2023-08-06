شوط أول مثير بين آرسنال ومانشستر سيتي

أنتهى الشوط الأول بين آرسنال ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي الدولي في كأس الدرع الخيرية.



بدأ كلا الفريقين بالاستحواذ على الكرة بشكل متبادل بينهما دون خطورة واضحة، وسط حذر في بداية اللقاء.

الدقيقة 14، تسديدة أرضية زاحفة من رودري لاعب السيتي من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع آرسنال ومرت بجوار القائم الأيمن.



خلال الشوط الأول، تلقى مايكل أرتيتا بطاقة صفراء بعد اعتراض قوي على حكم اللقاء.

وفي الدقيقة 26 بن وايت لاعب آرسنال يرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى، استلمها كاي هافيرتز داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الألماني فسدد كرة أبعدها أورتيجا من يمين مرماه فتابعها جابرييل مارتنيللي بتسديدة من يسار منطقة الجزاء أبعدها مدافع سيتي جون ستونز.

بعدها تسديدة قوية من هافيرتز لاعب أرسنال من داخل منطقة الجزاء أبعدها أورتيجا من منتصف مرماه في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 44 تسديدة من رودري من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بمرمى آرسنال.



