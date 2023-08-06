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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا خروج قطار عن مساره في باكستان

خروج عربات قطار هزارا
خروج عربات قطار هزارا السريع

 

 ارتفعت حصيلة ضحايا حادث خروج عربات قطار "هزارا السريع" من كراتشي إلى مدينة روالبندي عن مسارها بالقرب من محطة سارهاري للسكك الحديدية في  منطقة نوابشاه في باكستان، إلى 30 قتيلا على الأقل و80 مصابا.

 

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خروج عربات قطار هزارا السريع

وذكرت صحيفة "دون الباكستانية، اليوم الأحد، أن السلطات الباكستانية فتحت تحقيقا في الحادث، في الوقت الذي لم يستبعد فيه وزير السكك الحديد والطيران خواجه سعد رفيق وجود عمل تخريبي أو عطل فني، مشيرا إلى أن القطار كان يقل على متنه ما لا يقل عن 1000 شخص.

 

وكان متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية في كراتشي قد صرح، في وقت سابق، بأن شدة الحادث زادت بسبب تأخر السائق في استخدام الفرامل.

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