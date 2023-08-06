مصيلحي يعلق على مفاوضات البنك الأهلي لضم هشام صلاح من الاتحاد

علق محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، على مفاوضات البنك الأهلي مع الظهير الأيمن لسيد البلد أيمن صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد مصيلحي على أنه رفض التفريط في خدمات هشام صلاح، معتبر اللاعب أحد الركائز الأساسية للاتحاد السكندري، والذي سيعتمد عليه الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية أن صلاح يعد مستقبل الفريق في هذا المركز، حيث انضم اللاعب لمنتخب مصر، ولن يتم التفريط فيه.

تصريحات مصيلحي

محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري

تحدث مصيلحي على مفاوضات البنك الأهلي لضم هشام صلاح، حيث قال:"خلال اليومين الماضيين كانت هناك جلسة مع رئيس نادي البنك الأهلي أشرف نصار ومدير الكرة كريم حسن شحاتة، وكان متواجد بها اللاعب هشام صلاح".

وتابع مصيلحي:"طلب نصار وكريم حسن شحاتة اتمام التعاقد مع صلاح مقابل انتقال أحمد ياسين ولاعب آخر".

وأضاف: "نحترم الجميع لكن فكرة رحيل اللاعب مرفوضة من قبل طارق العشري المدير الفني الجديد للفريق، حيث تمسك المدرب بضرورة تواجد هشام صلاح".

وأكمل: "صلاح يعد أحد أفضل لاعبي الدوري المصري خلال الموسم المنصرم، كما أنضم من خلال سيد البلد لمنتخب مصر، لذلك يعتبر مستقبل نادي الاتحاد في الفترة المقبلة".

وأتم رئيس الاتحاد السكندري تصريحاته: "نمتلك عروض كثيرة وقوية للعديد من اللاعبين، حيث يوجد أكثر من عرض خارجي للأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف بطولة الدوري، فقد تلقى اللاعب عرضًا الأندية البلجيكية، بجانب عرض أهلي طرابلس الليبي".