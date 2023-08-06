جماهير توتنهام لـ هاري كين: "نريدك أن تبقى.. أنت واحد منا"

نجح هاري كين في تقديم مستويات كبيرة خلال المواسم السابقة مع توتنهام، لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب طيلة مسيرته مع السبيرز.

واستطاع المهاجم الإنجليزي من تسجيل "سوبر هاترك" خلال مواجهة فريقه أمام شاختار الأوكراني، في الجولة التحضيرية للفريقين للموسم الجديد.

وهتفت جماهير السبيرز لكين خلال مواجهة اليوم، حيث جاءت الهتافات، كالتالي: "هاري كين.. نريدك ان تبقى نريدك ان تبقى". و:"هاري كين ، نريدك ان تبقى"، وأيضًا:"هاري كين.. أنت واحد منا".

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد أكدت بإن إدارة بايرن ميونخ الألماني ترغب في الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى اللاعب رغبة قوية في الانتقال للبفاري.

وأوضحت التقارير أن عرضي البفاري الأول والثاني تم رفضهم من قبل إدارة السبيرز، والتي وصلت قيمتهم لـ 70 مليون يورو، لكن العرض الثالث والذي وصل قيمته لـ 100 مليون يورو، جعل إدارة النادي الإنجليزي تفكر بقوة في الموافقة عليه.

أسباب رغبة رحيل هاري كين عن توتنهام

ويرغب هاري كين في التتويج بالألقاب خلال ما تبقى من مسيرته الكروية، حيث لم يتطع صاحب الـ 29عامًا من الظفر بأي لقب مع توتنهام.

ويأمل المهاجم الإنجليزي من الانتقال لبايرن ميونخ من أجل حصد أول ألقابه مع العملاق البفاري، خاصة وأن الفريق ينافس بقوة على الألقاب المحلية والقارية في كل موسم.