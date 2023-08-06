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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمين عام التعاون الخليجي يؤكد اهتمام دول المجلس بمجال العمل

جاسم محمد البديوي
جاسم محمد البديوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اهتمام دول المجلس بمجال العمل، واتخاذها خطوات عديدة من أجل أن تتماشي قوانينها وإجراءاتها ونظمها مع المتطلبات التي تنص عليها الالتزامات الدولية، لاسيما وأن الدين الإسلامي وعادات وتقاليد الشعوب الخليجية محبة للسلام وتوفر مبادئ وقيم تنص على الاحترام والمحافظة على الحقوق.

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جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح المقر الجديد للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، في البحرين.

وقال البديوي إن شعوب الخليج جُبلَت على الخير واحترام الإنسانية على كل المستويات وفي جميع المحافل، مشيرًا إلى أن احتضان البحرين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون يأتي انطلاقا من حرص البحرين على تعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس وشعوبها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأعرب البديوي عن تمنياته بأن يكون المقر الجديد للمكتب انطلاقة لمزيد من التفاني والإخلاص في العمل الخليجي المشترك الذي يخدم الشأن العمالي والاجتماعي.

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