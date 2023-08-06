توتنهام يقسو على شاختار بخماسية.. وديًا

حقق توتنهام الإنجليزي الفوز على شاختار الأوكراني بخمسةأهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفريق الإنجليزي، في الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

ونجح المهاجم الإنجليزي هار كين من تسجيل ثلاثة أهداف، ليقود فريقه للفوز على العملاق الأوكراني، بينما وجهت جماهير توتنهام تحية خاصة للاعب، حيث رددت عبارات:"نريدك ان تبقى نريدك ان تبقى ، هاري كين ، نريدك ان تبقى"، وأيضًا:"هاري كين.. أنت واحد مننا".

وكانت تقارير صحفية ألمانية قد أكدت بإن هاري كين يستعد للرحيل عن السبيرز، من أجل الانتقال لبايرن ميونخ الألماني، بعد الاهتمام القوي بضمه من قبل العملاق البفاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل المباراة

سيطر توتنهام على مجريات المباراة، حيث افتتح هاري كين السجل التهديفي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، بينما تعادل كيفن كيسلي في الدقيقة 45 لشاختار.

وعاد كين ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50، بينما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 55، وسجل الدولي الإنجليزي الهدف الرابع في الدقيقة 79 من عمر المباراة، بينما أختتم دين سكارليت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من اللقاء.

واستطاع الفريق الإنجليزي أن يستحوذ على الكرة طيلة فترات المباراة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ 67% للسبيرز، مقابل 33% للفريق الأوكراني.

ويبحث توتنهام عن العودة بقوة للمنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم المقبل، بعدما ابتعد عن الصورة خلال المواسم السابقة.