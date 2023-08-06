ازهر البحر الأحمر في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة

شاركت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأحد، في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة المقامة بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شارك عدد 4 طلاب مثقفون حسب تعليمات المشروع الوطني للقراءة وعدد واحد معلم مثقف، بتوجيهات كريمة من فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وتحت إشراف عرفات الطواب منسق المشروع بالمنطقة،

وقامت المسابقة بحضور دكتور عصام القاضي مدير عام الإدارة العامة لجودة التعليم، والدكتور فايز نصر الدين مدير عام الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي، والدكتور عبد المجيد محمود مدير عام الإدارة العامة للمكتبات والكتب الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية المشروع بتكريم المشاركين وهم كالتالي

عرفات عباس أحمد محمد منسق المشروع الوطني للقراءة بمنطقه البحر الأحمر الأزهرية

رحاب أحمد علي معلم مثقف بإدارة سفاجا التعليمية

عمر حمدي عوض الله طالب مثقف بالمرحله الثانوية

بسمله شعبان علي طالب مثقف بالمرحلة الإعدادية

سارة محمود حساني طالب مثقف بالمرحلة الإبتدائية الصف السادس الإبتدائي

سلمى أشرف محمد احمد طالب مثقف بالمرحله الابتدائيه الصف الثالث الابتدائي

والجدير بالذكر الاهتمام الشديد من إدارة المشروع الوطني للقراءة بالمشاركين من حيث الإقامة والترحيب بهم وتشجيعهم على الاستمرار وتثقيف زملائهم بأهمية المشروع الوطني للقراءة وفق الله الجميع لما فيه الخير.

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