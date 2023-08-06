العشري: لدي مشروع طموح مع الاتحاد السكندري واتمنى مساندة الجميع

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مؤتمرا صحفيا عصر الاحد لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم بقيادة طارق العشري وخلال المؤتمر عرض المدير الفني خطته لإعداد الفريق الاول للموسم المقبل كما تحدث رئيس النادي بوضوح عن الموقف الإداري والفني داخل النادي والفريق الكروي .

وخلال المؤتمر الصحفي اكد طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري ، نعمل علي مشروع استثماري وفني للنادي يعتمد علي لعيبه بعقود طويلة الأمد وصغيرة السن ومع تدعيم قطاع الناشئين عن طريق الأمل مثل ما كان يحدث في الماضي لمجابهة الأندية الاستثمارية .

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندري : نعمل علي استقطاب لاعبين من الأقاليم وكل ربوع الوطن لاستكشاف افضل المواهب ولا يعني لي اسم أو حجم اللاعب و لدينا خطه استثمارية في اللاعبين الأجانب تحت السن أو في الفريق الأول وننتقي أفضل العناصر بعناية خاصة.

وطالب العشري بدعم جماهير الاتحاد السكندري للمشروع وطالبهم بالصبر ووعدهم بعدم ادخار اي مجهود في بيته( نادي الاتحاد السكندري)

ووجه العشري كلمة الى رئيس النادي محمد مصيلحي علي شاكرا اياه على تحمله الضغط في الفتره الاخيره من قبلي لإنجاح الفكر القادم مشيرا الى البقاء علي القوام الأساسي للفريق رغم العروض الكثيره للاعبين امثال المهدي سليمان أو هشام صلاح ساليفو مورو خالد الغندور

وتحدث العشري عن المشاكل الدفاعية بالفريق في الموسم الماضي قائلا : لدينا تركيز خاص في تدعيم خط ظهر الفريق سواء لاعبين افارقه أو من شمال افريقيا لسد الثغره الواضحه في هذا المركز بالارقام حيث استقبل الفريق ٥٣ هدف .

وعن موقف هداف الفريق مابولولو قال العشري : كريستوفر مابولولو باق في الفريق برغم احتياج النادي للعروض المالية الضخمه المقدمه الينا لكن القرار النهائي استمرار اللاعب مع الفريق