الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين.. حالة الطقس غدًا الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين، إن هناك انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على كل الأنحاء.

وقالت الأرصاد إن طقسًا غدًا يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبوسمبل، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الإثنين

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 31 درجة.

سقوط أمطار على مناطق متفرقة من جنوب البلاد

شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد أمطارًا خفيفة ورعدية أحيانًا، وقالت الأرصاد في بيان رسمي إن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي وربما يحدث عام بعد عام.

ويرجع السبب إلى والحزام المداري، وهو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالًا وجنوبًا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول، ويؤدي تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا ( منابع النيل).

وخلال هذا التوقيت من العام الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالًا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار، ولكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة.