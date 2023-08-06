هاجر أحمد تخطف الأنظار بفستان مكشكش ومكياج ترابي (صور)

تألقت الفنانة هاجر أحمد في أحدث إطلالتها بلوك مثير وجذاب على أحد الشواطئ في مصر، وشاركت متابعيها بإحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الفنانة هاجر أحمد

بدت هاجر أحمد بفستان صيحة الأوف شولدر باللون الأبيض ومطبوع عليه بالورود باللون الأحمر والوردي، وتميز بقماشه متعدد الطيات؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

تزينت هاجر أحمد بمجموعة من المجوهرات الرقيقة، فضمت خاتمًا مرصعًا بالألماس، وساعة في اليد اليسرى، بالإضافة لعقد ذهبي ملتف حول العنق.

هاجر أحمد

من الناحية الجمالية، اعتمدت هاجر أحمد تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وقسمت غرتها لجزئين، فثبتت جزء منها خلف الأذن، وآخر تركته ينسدل بشكل ناعم مع باقي الشعر.

وضعت هاجر مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فاعتمدت الكحل الأسود مع الماسكرا؛ لتحصل على رموش طويلة وكثيفة، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها القمحية وفستانها الجذاب.

هاجر أحمد

ما لا تعرفه عن هاجر أحمد:

هاجر أحمد ممثلة شابة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، إذْ قدمت الكثير من المسرحيات علي خشبة المسرح وأشهرها مسرحية كاسك ياوطن، ثم شاركت في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013 وكان هذا أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" 2014.