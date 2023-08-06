سلمى أيمن: ذهبية بولندا بداية وميدالية ببطولة العالم والتأهل لباريس طموحاتي المقبلة

تحدثت سلمى أيمن لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث عن تتويجها بالميدالية الذهبية في فردي السيدات ببطولة التحدي الأولى للخماسي الحديث المقامة في بولندا وهي إحدى بطولات التحدي الأربع والمصنفة ضمن بطولات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقالت سلمى في تصريحات عقب التتويج إنها سعيدة للغاية بهذا التتويج حيث كانت تعتبر المشاركة بها بمثابة بروفة أخيرة وتدريب قبل بطولة العالم المقبلة وكذلك لكي تُظهر أنها في المنافسة.

تابعت سلمى أنها عقب انتهاء منافسات السلاح توقعت أن تتوج بالميدالية الذهبية أو الفضية مؤكدًة أن المنافسة كانت قوية جدًا.

أردفت سلمى أن هذه هي أول بطولة تخوضها بعد التوقيع مع بنك saib مشددة أن البنك والرعاية أعطوها دفعة كبيرة لتحقيق طموحها وأن تتأهل للمنافسة في الأولمبياد.

وأتمت بطلة مصر تصريحاتها أنها تطمح أن تحصد ميدالية في بطولة العالم المقبلة وأن تضمن التأهل للأولمبياد وكذلك خوض فترة إعداد جيدة قبل المشاركة في دورة باريس.

وحققت سلمى المركز الأول برصيد 1421 نقطة متفوقة على ماريانا أرسيو بطلة المكسيك التي حققت الفضية برصيد 1401 نقطة، وجاءت التشيكية لوسي هلافاكوفا في المركز الثالث ب 1390 نقطة.

وتعتبر بطولات التحدي الأربعة ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ويحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه ، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات الـ 80 نقطة.

والبطل المصري مهند شعبان هو أول لاعب على مستوى العالم يضمن تأهله لباريس 2024 في رياضة الخماسي الحديث بعد حصوله على ذهبية نهائي كأس العالم في تركيا يونيو الماضي.

شارك المنتخب المصرى بالبطوله باللاعبين سلمى عبد المقصود وعلي الدين سويلم، ورافقهم رؤوف حسام المدير الفني، ومحمد غيث مدير فني السلاح.