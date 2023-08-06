سباحو سموحة يواصلون التألق في بطولة الدلتا للسباحة

في أولى ايام مرحلة مواليد ٢٠١١ واصل سموحة تألقهم في بطولة الدلتا والاسكندرية للسباحة والتي يستضيفها مجمع الدكتور إسماعيل فايد لألعاب الماء بنادي سموحة حتى ٢٦ أغسطس الجاري، إذْ نجح أبطال سموحة ناشئين وناشئات في حصد الكثير من الميداليات.

ففي مسابقة ١٠٠ متر فراشة ناشئات، نجحت سباحة سموحة كرمة محمد حسن في تحقيق الميدالية الذهبية، فيما جاءت سباحة ستاد المنصورة ديما تامر في المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما احتلت جنى عثمان سباحة البنك الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، وحققت سباحة سموحة ملك محمد علي المركز الخامس.

في مسابقة ١٠٠ متر فراشة ناشئين حصل سباح سموحة مازن كريم فوزي على الميدالية الذهبية، فيما جاء سباح البنك الأهلي يحيي وليد أحمد في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحقق سباح نادي سبورتنج على الخطيب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

في مسابقة ١٠٠ متر صدر ناشئات نجحت سباحة النادي الأوليمبي في حبيبة محمد عبدالعزيز في تحقيق الميدالية الذهبية، وجاءت سباحة سموحة أسماء محمد هريدي في المركز الثاني، والميدالية الفضية بينما حققَّتْ سباحة سموحة رحمة هشام المركز الثالث والميدالية البرونزية.

في مسابقة ١٠٠ متر صدر ناشئين حصل عمر محمد مجدي من نادي البنك الأهلي على الميدالية الذهبية، بينما حصل عبدالرحمن الكيلاني سباح نادي سبورتنج على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل سباح ستاد المنصورة زياد عادل إبراهيم على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

في مسابقة ٢٠٠ متر ظهر ناشئين حقق سبَّاح سموحة مازن أحمد الجلجاموني الميدالية الذهبية، بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى سباح البنك الأهلي مازن محمد حجاج، والميدالية البرونزية إلى سباح النادي الأوليمبي أحمد عصام السيد.

وفي مسابقة ٢٠٠ متر ظهر حققَّتْ سباحة نادي العبد رودينا السعدني الميدالية الذهبية، فيما جاءت جنا حامد الزعبلاوي من نادي بلدية المحلة في المركز الثاني، وحققت سباحة سموحة ملك رامي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

يقود فرق سموحة فنيًّا الدكتور مصطفى نصر المدير الفني وكابتن إسلام حمادة مدربًا لفريق ٢٠١١، ومدير المجمع الأوليمبي لألعاب الماء بنادي سموحة العميد أحمد الحرازي.