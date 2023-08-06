طرح ورش مجمع الحرف بقرية الكرنك شمال قنا أمام الراغبين

قال أشرف الداودي محافظ قنا، إنه وجه بسرعة طرح الورش بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت للمواطنين، تمهيدًا لتشغيل المجمع.

خطة للتوسع بإنشاء مناطق حرفية

ونوه أن المحافظة تتبنى خطة طموحة نحو التوسع في إقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات.

واطلع المحافظ، اليوم الأحد، على أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

40 مليون جنيه تكلفة المشروع

أبرز المحافظ، أن المجمع الحرفي يقع على مساحة ٦٣٠ مترًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ ٤٠ مليون جنيه، حيث سيضم أقسامًا لكل الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف.

كما تفقد المحافظ، ومرافقوه الدور الثاني من المبنى والذي سيجري تشغيله في تنمية مهنة الحياكة وبعض المهن الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.

التنمية الصناعية تُعاين المشروع

وأرسلت هيئة تنمية الصعيد، وفدًا قام بزيارة المجمع خلال شهر يناير الماضي، وعقد جلسات تشاور مجتمعي مع المواطنين، للتعرف على الحرف والمعدات والأجهزة المناسبة لتشغيل المجمع الصناعي الحرفي، وذلك طبقًا لحرف ومهن المواطنين المخطط عملهم بالمجمع، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية.



رافق المحافظ، العميد رشاد داود ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، والعميد حازم محمد مسئول متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وسحر صدقي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وكان أشرف الداودي محافظ قنا، قد واصل، اليوم الأحد، جولاته الميدانية بمراكز شمال المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة الإنشاءات بالمشروعات الخدمية قيد التنفيذ والإنشاء، تابع المحافظ، اليوم سير العمل بمشروعات بمركز أبوتشت وافتتح مجمعين للخدمات، فيما تابع أمس السبت، مشروعات بمركز نجع حمادي.