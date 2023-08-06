الأحد 06 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 15 شخصًا وعشرات الجرحى إثر خروج قطار عن مساره في باكستان

قطار هزارا السريع
قطار هزارا السريع

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الأحد، إثر خروج ثمانية من عربات قطار هزارا السريع من كراتشي إلى مدينة روالبندي عن مسارها بالقرب من محطة سارهاري للسكك الحديدية في منطقة نوابشاه في باكستان.

 

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السكك الحديدية في باكستان 

وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن سيارات الإسعاف التابعة للشرطة ومسؤولي الإنقاذ وصلوا إلى الموقع فور تلقيهم معلومات عن الحادث بينما تم تعليق عمليات القطار على المسار على الفور.

 

من جانبهم، قال مسؤولون إن الجرحى يتم نقلهم إلى مستشفى قريب. فيما قال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية في كراتشي إن شدة الحادث زادت بسبب تأخر السائق في استخدام الفرامل، مضيفا أن ثمانية عربات على الأقل خرجت عن مسارها.

 

وقال إنه سيتم رفع العربات المتضررة عن المسار في غضون ساعات قليلة باستخدام الآلات، مضيفا أن القطارات المغادرة من كراتشي قد تواجه تأخيرات، مشيرا إلى أنه كان هناك أكثر من 1000 راكب على متن القطار.

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