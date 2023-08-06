الأحد 06 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لودية أتلتيك بيلباو

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن إيريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه أمام أتلتيك بيلباو، في المباراة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو في السادسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب أفيفي.

ويستعد مانشستر يونايتد بقوة للموسم الجديد، حيث يرغب تين هاج في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، خاسة وأن الفريق سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب ممواسم عديدة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو

هيتون، ليندلوف، ماجواير، إريكسن، سانشو، بيليستري، وان بيساكا، فان دي بيك، فيرنانديز، دان جور، فورسون.

تشكيل مانشستر يونايتد

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كوفار، فوستر، إيفانز، جنبعل، هوجيل، جواردو، إيمران، كولير.

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