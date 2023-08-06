تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لودية أتلتيك بيلباو

أعلن إيريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه أمام أتلتيك بيلباو، في المباراة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو في السادسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب أفيفي.

ويستعد مانشستر يونايتد بقوة للموسم الجديد، حيث يرغب تين هاج في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، خاسة وأن الفريق سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب ممواسم عديدة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو

هيتون، ليندلوف، ماجواير، إريكسن، سانشو، بيليستري، وان بيساكا، فان دي بيك، فيرنانديز، دان جور، فورسون.

تشكيل مانشستر يونايتد

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كوفار، فوستر، إيفانز، جنبعل، هوجيل، جواردو، إيمران، كولير.