إصابة 14 في حادث سير برأس غارب

تعرض 14 شخصًا للإصابة، عصر اليوم الأحد، وذلك في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 20 طريق الزعفرانة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج.

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الدفع بعشر سيارات إسعاف لموقع الحادث:

وأفادت غرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص شمال مدينة رأس غارب، على الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن السيارة كانت فى طريقها إلى مدينة رأس غارب.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

قدَّمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرًا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، إذْ يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة.

وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها من أجل ضبط أنواع المُخالفات المرورية كافة من أجل الوصول لشوارع أكثر أمنًا، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.