صحة المنيا: "توقيع الكشف على 11 ألفًا و663 مواطنًا"

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية وعلاجية بالمجان بقرى محافظة المنيا، على مدار شهر يوليو الماضى؛ تم توقيع الكشف الطبى على 11 ألفًا و663 حالة (تخصصات مختلفة).

يأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجًا، ولجميع المواطنين فى أماكنهم، وتنفيذًا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (حياة كريمة) وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

نفذَّتْ مديرية الصحة، 7 قوافل طبية وعلاجية بالمجان، بقرية نزلة البدرمان وقرية طوخ، بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، وقرية شارونة، وقرية قرارة، بمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة؛ السلطان حسن وأسمنت بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا؛ البراجيل بمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة؛

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 11 ألفًا و663 حالة، (تخصصات مختلفة)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، إنه تم عمل عدد 869 تحاليل مختلفة؛ موجات صوتية لــ 27 حالة؛ وأشعة سينية لــ 34 حالة و كشف مبكر للضغط والسكر، لــ 605 مترددين، وتحويل داخلى لــ 777 حالة، وتحويل للمستشفى عدد 266 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لــ 900 متردد.