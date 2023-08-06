جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد آرسنال بالدرع الخيرية

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق السماوي لمباراة آرسنال والتي تجمع بينهما بعد قليل على ستاد ويمبلي الدولي، في كأس الدرع الخيرية.

يغيب عن تشكيل مانشستر سيتي، اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين بسبب تعافيه من الإصابة في أوتار الركبة التي عانى منها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة آرسنال:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

في الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

في الوسط: جاك جريليش، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، رودري.

في الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.