الفرق بين ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول

الدهون الثلاثية هي دهون شمعية تمد الجسم بالطاقة، ويصنع جسمك الدهون الثلاثية ويحصل عليها أيضًا من الأطعمة التي تتناولها، ويزيد ارتفاع الدهون الثلاثية مع ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والتهاب البنكرياس، يمكن للتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة أن تحافظ على مستويات الدهون الثلاثية في نطاق صحي.

الدهون الثلاثية هي دهون من الطعام الذي نتناوله والتي يتم حملها في الدم، ومعظم الدهون التي نتناولها في شكل ثلاثي الجليسريد، وتتحول السعرات الحرارية الزائدة والكحول والسكر في الجسم إلى دهون ثلاثية ويتم تخزينها في الخلايا الدهنية في جميع أنحاء الجسم.

كيف تختلف الدهون الثلاثية عن الكوليسترول؟

الدهون الثلاثية والكوليسترول كلاهما من المواد الدهنية التي تسمى الدهون، لكن الدهون الثلاثية هي دهون. الكوليسترول ليس كذلك، الكوليسترول مادة شمعية عديمة الرائحة يصنعها الكبد، ويتم استخدامه لبناء جدران الخلايا ويساعد الجهاز العصبي ويلعب دورًا مهمًا في الهضم وإنتاج الهرمونات.

كيف تنتشر الدهون الثلاثية في الدم؟

لا يمكن للكوليسترول النقي أن يختلط أو يذوب في الدم. بدلاً من ذلك ، يقوم الكبد بتعبئة الكوليسترول مع الدهون الثلاثية والبروتينات التي تسمى البروتينات الدهنية. تقوم البروتينات الدهنية بنقل هذا المزيج الدهني إلى مناطق في جميع أنحاء الجسم.

تشمل أنواع هذه البروتينات الدهنية البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (VLDLs) والبروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDLs) والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDLs).

ما هو ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية؟

يمكن أن يشكل ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية (ارتفاع شحوم الدم) خطورة على صحتك، ولسوء الحظ ، نادرًا ما يتسبب ارتفاع الدهون الثلاثية ، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، في ظهور الأعراض، ومن الضروري إجراء فحوصات الدم الدهنية الروتينية للتحقق من أرقام الكوليسترول.

يحدد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الكوليسترول الكلي من خلال النظر إلى مجموعة من أرقام الدهون الثلاثية و HDL و LDL، وإذا كانت نسبة الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لديك مرتفعة ، ولكن البروتين الدهني مرتفع الكثافة لديك منخفض ، فأنت في خطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

للحصول على قراءة أكثر دقة ، يجب أن تصوم من 8 إلى 12 ساعة قبل فحص الدم الدهني، والرقم الصحيح للدهون الثلاثية أقل من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر).