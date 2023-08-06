ماذا يحدث إذا مات شخص ما في الفضاء؟

ليس هناك شك في أن إرسال البشر إلى الفضاء هو اقتراح صعب للغاية وخطير. منذ أن بدأ استكشاف الإنسان للفضاء منذ ما يزيد قليلًا عن 60 عامًا، لقي 20 شخصًا مصرعهم - 14 في مآسي مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا في عامي 1986 و2003، وثلاثة رواد فضاء خلال مهمة سويوز 11 عام 1971، وثلاثة رواد فضاء في حريق منصة إطلاق أبولو 1 في عام 1967.

بالنظر إلى مدى تعقيد رحلات الفضاء البشرية من اللافت للنظر في الواقع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم حتى الآن، لكن ناسا تخطط لإرسال طاقم إلى القمر في عام 2025 ورواد فضاء إلى المريخ في العقد المقبل.

أصبحت الرحلات الفضائية التجارية روتينية. نظرًا لأن السفر إلى الفضاء أصبح أكثر شيوعًا، تزداد أيضًا احتمالية وفاة شخص ما على طول الطريق.

إنه يجلب إلى الذهن سؤالًا كئيبًا ولكنه ضروري لطرحه: إذا مات شخص ما في الفضاء - ماذا يحدث للجسد؟

الموت على القمر والمريخ



قال طبيب متخصص في طب الفضاء: “أعمل على إيجاد طرق جديدة للحفاظ على صحة رواد الفضاء، فأنا وفريقي في معهد الأبحاث المترجمة لصحة الفضاء نريد التأكد من أن مستكشفي الفضاء يتمتعون بصحة جيدة بقدر ما يمكنهم القيام بمهمات الفضاء”.

كيفية التعامل مع الموت في الفضاء اليوم

إذا مات شخص ما في مهمة تدور حول الأرض المنخفضة - مثل على متن محطة الفضاء الدولية - يمكن للطاقم إعادة الجسم إلى الأرض في كبسولة في غضون ساعات.

إذا حدث ذلك على سطح القمر، يمكن للطاقم العودة إلى المنزل مع الجثة في غضون أيام قليلة. لدى وكالة ناسا بالفعل بروتوكولات مفصلة مطبقة لمثل هذه الأحداث.

بسبب هذه العودة السريعة، من المحتمل ألا يكون الحفاظ على الجسم مصدر قلق كبير لناسا؛ بدلاً من ذلك، ستكون الأولوية رقم 1 هي التأكد من عودة الطاقم المتبقي بأمان إلى الأرض.

ستكون الأمور مختلفة إذا مات رائد فضاء خلال رحلة 300 مليون ميل إلى المريخ.

في هذا السيناريو، ربما لن يتمكن الطاقم من الالتفاف والعودة. بدلاً من ذلك، من المحتمل أن يعود الجسد إلى الأرض مع الطاقم في نهاية المهمة، والتي ستكون بعد عامين.

في غضون ذلك، من المفترض أن يحافظ الطاقم على الجثة في غرفة منفصلة أو كيس جثة متخصص. من شأن ثبات درجة الحرارة والرطوبة داخل المركبة الفضائية أن يساعدا نظريًا في الحفاظ على الجسم.

لكن كل هذه السيناريوهات لن تنطبق إلا إذا مات شخص ما في بيئة مضغوطة مثل محطة فضائية أو مركبة فضائية.

ماذا سيحدث إذا خرج شخص ما إلى الفضاء دون حماية بدلة الفضاء؟

سيموت رائد الفضاء على الفور تقريبًا. إن فقدان الضغط والتعرض لفراغ الفضاء سيجعل من المستحيل على رائد الفضاء التنفس، وسيغلي الدم وسوائل الجسم الأخرى.

ماذا سيحدث إذا صعد رائد فضاء إلى القمر أو المريخ بدون بدلة فضاء؟

القمر ليس له غلاف جوي تقريبًا - كمية ضئيلة جدًا. يتمتع المريخ بجو رقيق للغاية ولا يحتوي على أكسجين تقريبًا. لذا فإن النتيجة ستكون مماثلة للتعرض للفضاء المفتوح: الاختناق وغليان الدم.

ماذا عن الدفن؟

لنفترض أن رائد الفضاء توفي بعد هبوطه على سطح المريخ.

الحرق غير مرغوب فيه. يتطلب الكثير من الطاقة التي يحتاجها الطاقم الناجي لأغراض أخرى. والدفن ليس فكرة جيدة أيضًا. يمكن أن تلوث البكتيريا والكائنات الحية الأخرى من الجسم سطح المريخ.

بدلًا من ذلك، من المرجح أن يحافظ الطاقم على الجثة في كيس خاص بالجسم حتى يمكن إعادته إلى الأرض.

لا يزال هناك الكثير من المجهول حول كيفية تعامل المستكشفين مع الموت. إنها ليست مجرد مسألة ما يجب فعله بالجسد.

مساعدة الطاقم في التعامل مع الخسارة، ومساعدة العائلات الحزينة على العودة إلى الأرض، لا تقل أهمية عن التعامل مع رفات الشخص الذي مات.

لكن لاستعمار عوالم أخرى حقًا - سواء القمر أو المريخ أو كوكب خارج نظامنا الشمسي - سيتطلب هذا السيناريو القاتم التخطيط والبروتوكولات.