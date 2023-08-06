روسيا والولايات المتحدة تتبادلان التقييمات بشأن الحد من التسلح من آن لآخر

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا تتبادل التقييمات مع الولايات المتحدة حول الحد من التسلح من آن لآخر.

سيرجي ريابكوف

وقال ريابكوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية-: "نحن نتبادل التقييمات معهم من وقت لآخر ولكن لا يوجد شئ جديد يخض ذلك المسار في الوقت الراهن، فالولايات المتحدة هي التي قطعت حوارًا منتظمًا ومنهجيًا بشأن الاستقرار الاستراتيجي وحولته لدعوات فارغة ومنفصلة تماما عن الواقع لنا من حيث العودة إلى معاهدة نيو ستارت النووية ومواضيع أخرى".

وأكد نائب وزير خارجية روسيا أن واشنطن بحاجة لتغيير نهج سياستها الخارجية من أجل العمل الحقيقي مع روسيا بشأن الحد من التسلح.

وتابع قائلًا: "كل شيء يعتمد على واشنطن، إذا كانوا يريدون بعض العمل الحقيقي على هذا المسار، فإنهم بحاجة إلى مراجعة مناهجهم الخاصة"، مشيرًا إلى ان الأمر واضح بكل بساطة.

وفيما يتعلق بالجهود الغربية لدعم أوكرانيا، أوضح ريابكوف، أن جهود الغرب لتعبئة الجنوب العالمي لدعم صيغة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي محكوم عليها بـ"الفشل"، على حد قوله.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن "الاجتماع في جدة هو انعكاس لمحاولة الغرب الاستمرار بلا جدوى كما أنها محكوم عليها بالفشل في حشد المجتمع الدولي"، مضيفا انه "بشكل أدق الجنوب العالمي حتى لو لم يكن يضم دول بشكل كامل لدعم ما يسمى بصيغة زيلينسكي وهو أمر محكوم عليه بالفشل وغير عملي منذ البداية ".

وذكر ريابكوف أنه من المقرر أن يزور العاصمة الإيرانية طهران غدا الإثنين لمناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة وتفاعل إيران مع مجموعة البريكس.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف "سأكون في طهران غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء وسأعقد اجتماعات مع قيادة وزارة الخارجية الإيرانية"، لافتا إلى أنه سيبحث الوضع حول الخطة الشاملة المشتركة العمل على البرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى بريكس كما سيشارك في ندوة تنظمها وزارة الخارجية الإيرانية حول موضوع البريكس.

وأضاف "تفاعلنا على المنصات الدولية موضوع مهم حيث نعمل بشكل وثيق مع إيران بشأن قضايا حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وما إلى ذلك".