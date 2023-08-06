إصابة 5 في حادث سير بالقليوبية

تعرض 5 أشخاص للإصابة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، وذلك بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

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حادث مروري كبير في القليوبية

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وتقديم كافة الاسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، وإصابة 5 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن السيارة كانت متجهة من محافظة المنوفية للقاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من "هايدي سمير فتحي، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء رشدي مصاب بجرح سطحي باليد، وماهيتاب رضا مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وشيماء حسن مصابة بجرح باليد، ونورا علاء مصابة بكدمات"، وجميعهم مقيمين أشمون محافظة المنوفية.

وجرى نقل المصابين جميعا لمستشفى قليوب العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقي، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة